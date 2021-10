FEN 37. Akhmedov rywalem Oleksiejczuka w walce mistrzowskiej

MMA

Cezary Oleksiejczuk (7-2, 3 KO, 2 SUB) podejmie Aiguna Akhmedova (22-2, 6 KO, 7 SUB) podczas gali FEN 37, która 27 listopada odbędzie się we wrocławskiej hali Orbita. Stawką pojedynku będzie pas mistrzowski FEN w kategorii półśredniej. Transmisja gali odbędzie się w systemie PPV.

