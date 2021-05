FEN 34. Zobacz kartę walk. Transmisja. Gdzie oglądać?

Transmisja FEN 34 w systemie PPV. Gdzie i jak obejrzeć galę? Jak zamówić dostęp? Sprawdźcie szczegóły transmisji TV i streamu online FEN 34!



Gala FEN 34 odbędzie się w nowej formule - poza znanymi zawodnikami MMA, kibice zobaczą także kilka freak fightów. W sumie karta walk liczy dziesięć pojedynków.

W walce wieczoru zmierzą się "Trybson" i Borowski. Będzie to rewanżowe starcie za walkę na gali FEN 31. Górą był wówczas ten pierwszy. Sędzia przerwał wówczas walkę w drugiej rundzie w związku z przeraźliwie wyglądającą kontuzją Borowskiego. Rywal urwał mu ucho.

W międzyczasie obaj nie szczędzili sobie ostrych słów. - Ja po poprzedniej walce podszedłem do niego i chciałem mu podać rękę. On zaczął na mnie bluzgać razem ze swoim narożnikiem. Następnie uderzył w moją rodzinę, obrażał moją żonę. (...) Borowski pokazał, że jest mniej niż zerem. Na rodzinę się nie wjeżdża, rodzina to jest świętość. Nie wybaczę mu tego. Zostanie za... za to wszystko - mówił "Trybson".

W co-main evencie zobaczymy aktualnego mistrza FEN w kategorii koguciej Jonasa Magarda. W pierwszej obronie pasa czeka go starcie z byłym zawodnikiem Bellatora Fransem Mlambo. 30-latek na dziewięć wygranych pojedynków aż siedem skończył przed czasem.

Fani MMA ostrzą sobie zęby także na pojedynki Szymona Duszy z Cezarym Oleksiejczukiem, Ekateriny Shakalovej z Jamilą Sandorą, Łukasza Charzewskiego z Damienem Lapilusem i Michała Piwowarskiego z Kacprem Miklaszem.

FEN 34 to także walki celebrytów oraz influencerów. W klatce pojawi się między innymi Aniela Bogusz, znana jako Lil Masti. Walcząc, chce pomóc chorej dziewczynce. - Choroba i ludzkie tragedie to coś, z czym powinno się walczyć ponad podziałami. Jak tylko dowiedziałam się, że mamy czas do końca czerwca na zebranie środków małej Lilce, wzięłam tę walkę bez zastanowienia - powiedziała zawodniczka. Jej rywalką będzie znana z programu "Love Island" Ada "Flychanelle" Śledź.

Pozostałe freak fighty to Mateusz "Muran" Murański - Epic Cheat Meal, Kamil Piórkowski - Adam Radziszewski, Paulina Paola - Wiktoria "tu_viciia" Gnieciak.

Karta walk gali FEN 34:

93,0 kg, MMA: Paweł "Trybson" Trybała vs Łukasz "Boroś" Borowski

61,2 kg MMA: Jonas Magard vs Frans Mlambo

61,2 kg MMA: Aniela "Lil Masti" Bogusz vs Ada "Flychanelle" Śledź

77,1 kg, MMA: Szymon Dusza vs Cezary Oleksiejczuk

110,00 kg, MMA: Mateusz "Muran" Murański vs Epic Cheat Meal

61,2 kg, MMA: Ekaterina Shakalova vs Jamila Sandora

94,0 kg, MMA: Kamil Piórkowski vs Adam Radziszewski

70,3 kg, MMA: Łukasz Charzewski vs Damien Lapilus

61,0 kg MMA: Paulina Paola vs Wiktoria "tu_viciia" Gnieciak

93,0 kg, MMA: Michał Piwowarski vs Kacper Miklasz

FEN 34 w PPV: Cena



Cena wydarzenia realizowanego w systemie pay-per-view (PPV) to 29 zł. Będzie można je obejrzeć na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej oraz na urządzeniach mobilnych.

FEN 34: Godzina

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 20:00 przygotowanym specjalnie dla widzów studiem gali.

Transmisja FEN 34: Jak zamówić galę w Cyfrowym Polsacie? Abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 29 zł. Zamówienia można składać za pomocą jednego z czterech kanałów:

przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043, w internetowym Centrum Obsługi Klienta na icok.cyfrowypolsat.pl, w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50, w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.

Abonenci Cyfrowego Polsatu mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi Cyfrowego Polsatu (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej w modelu prepaid), przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim, e-płatności.

Transmisja FEN 34: Jak obejrzeć galę w IPLI? Odbywającą się w systemie PPV galę FEN 34, na żywo i w Full HD, będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na ipla.tv oraz w aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników z całego świata. Zamówienia można składać na stronie IPLA, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą, przelewem, BLIK-iem lub płatnościami Apple, w zależności od modelu urządzenia użytkownika.

MC, Polsat Sport