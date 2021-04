FEN 34. Niezwyciężony w FEN Łukasz Charzewski podejmie francuskiego Frankensteina z Paryża

Łukasz Charzewski (10-1, 2 KO, 2 SUB) zmierzy się na gali podczas gali FEN 34 z Damienem Lapilusem (17-13-2-2 NC, 3 KO, 8 SUB). Do walki dojdzie 28 maja. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna tylko w systemie PPV.

Charzewski jest rozpędzony czterema zwycięstwami, które zanotował w federacji FEN. Po poddaniu Łukasza Bieńka i wypunktowaniu Krystiana Blezienia o umiejętnościach Harry’ego przekonał się Kacper Formela, który przegrał z nim na dystansie trzech rund podczas gali FEN 28. Pojedynek ten został nagrodzony bonusem za najlepsze starcie całego wydarzenia.

Ostatnim razem kibice mieli okazję oglądać wojownika z Dolnego Śląska we Wrocławiu przy okazji gali FEN 30. Wtedy do zawodnik z Kamiennej Góry pokonał na pełnym dystansie Mansura Abdurzakova.

Kim jest Damien Lapilus?

Lapilus ma 32 lata i na zawodowstwie przebywa od prawie dekady. W grudniu 2019 roku skończył przez techniczny nokaut w 2. rundzie Łukasza Sajewskiego, wcześniej jednogłośną decyzją sędziów pokonał niezwyciężonego wówczas Juliena Leblanca. W 2017 roku "Frankenstein" zakończył sportową karierę Vlado Sikica, który przegrał po raz pierwszy w mieszanych sztukach walki. Majowy występ Francuza na FEN będzie jego debiutem pod szyldem organizacji.

