Pojedynek Magarda z Mlambo było jedyną mistrzowską walką na gali FEN 34. Konfrontacja szybko się rozstrzygnęła.

Walka trwała niewiele ponad minutę. Mlambo szybko poradził sobie z obrońcą tytułu i szybko go poddał.



Po spokojnych pierwszych sekundach Magard spróbował obalenia. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że rywal zdołał dobrze zapiąć duszenie. W efekcie Duńczyk zmuszony był do odklepania.



MP