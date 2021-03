W jedynym pojedynku w formule K-1 na gali FEN 33 Dominik Zadora jednogłośną decyzją sędziów pokonał Pavla Sacha. Wcześniej Izabela Badurek uległa Jekaterinie Szakałowej.

Pojedynek pań był pasjonujący. Co prawda o wyniku decydowali sędziowie, ale w walce nie brakowało efektownych akcji.



Przodowała w nich Ukrainka. Bardzo łatwo obalała Polkę, prezentując efektowne rzuty. Badurek co prawda za każdym razem wstawała i dotrwała do końca, ale nie miała nic do powiedzenia. W efekcie przegrała jednogłośnie na punkty.



Decyzja sędziów była też potrzebna do wyłonienia zwycięzcy pojedynku pomiędzy Dominikiem Zadorą i Pavlem Sachem. Mierzyli się oni w formule K-1.



Walka była wyrównana. Wszyscy arbitrzy przyznali jednak zwycięstwo Zadorze w dwóch z trzech rund, co oznaczało, że Polak wygrał cały pojedynek.



