Nie milkną echa sytuacji, która miała miejsce po sobotniej walce Pawła "Trybsona" Trybały z Łukaszem Borowskim. Gdy obaj zawodnicy kierowali się do szatni, żona Trybsona, Eliza Trybała, słownie zaatakowała Borowskiego i jego narożnik. Jej zachowanie spotkało się dużą falą krytyki. Sama zainteresowana postanowiła odnieść się do zarzutów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FEN 31: Awantura po walce Trybała - Borowski. W roli głównej żona Trybsona Polsat Sport

Przypomnijmy, że sędzia przerwał walkę w drugiej rundzie, gdy Borowski doznał koszmarnie wyglądającej kontuzji ucha. "Krowa, która dużo muczy, mało mleka daje", "sklej sobie uszko i się popłacz" - to tylko kilka stwierdzeń, które Trybała skierowała w stronę przeciwnika swojego męża.

Reklama

Gdy zachowanie małżonki Trybsona obiegło internet, pojawiło się wiele komentarzy na temat wspomnianej sytuacji. Sama zainteresowana za pośrednictwem Instagrama postanowiła skomentować zarzuty i uzasadnić swoje zachowanie.

"Kiedy ktoś nadepnie mi na odcisk, kiedy ktoś obraża mojego męża, ja zawsze będę go bronić tak jak siebie i swoją rodzinę" - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na Instastory Elizy Trybały. Najistotniejszy fragment przedstawiamy poniżej.

"Wytłumaczę jak najprościej, jaka jestem dla tych, którzy są zdziwieni moim zachowaniem. W naszym związku jest dobry glina i zły glina, ja jestem tym złym gliną (...). Mówicie, że nadal jestem Elizą z Warsaw Shore. Tak, nadal mam cząstkę tej dziewczyny w sobie i odpala się ona wtedy, kiedy ktoś nadepnie mi na odcisk, kiedy ktoś obraża mojego męża a ja zawsze będę go bronić, tak jak siebie i swoją rodzinę! To są emocje, za ukochanym skaczę w ogień nie patrząc na konsekwencje... I mam to w d****, że komuś to może się nie podobać, wyzywałam w wulgarny sposób, bo tak reaguję jak jestem wściekła i przyznaję, że tak często nie umiem się zachować, nie potrafię przegrywać, ale to jestem ja. Jestem królową przypału i ładowania się w kłopoty, ale nigdy nie żyłam po to, by się komuś przypodobać! Kocham moich bliskich za to, że akceptują tą nieobliczalną Elizę"

mtu, Polsat Sport