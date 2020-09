FEN 30. Włoski "Ice Man" Frasineac rywalem Bryczka w starciu mistrzowskim

Virgiliu Frasineac (9-1, 7 KO, 1 SUB) będzie rywalem Roberta Bryczka (11-3, 5 KO, 1 SUB) w walce wieczoru gali FEN 30: LOTOS Fight Night, która odbędzie się 3 października we Wrocławiu. Stawką tego starcia będzie pas mistrzowski FEN w kategorii półśredniej.

Frasineac pochodzi z Mołdawii, ale od blisko dekady mieszka we Włoszech, gdzie trenuje w klubie Cardano Top Team. 25-latek na zawodowstwie zadebiutował w 2015 roku i zanotował premierowe zwycięstwo nokautując w drugiej rundzie Fabio Carbone.

Ostatnie siedem pojedynków to siedem zwycięstw "Ice Man’a", który tylko jeden z tych bojów skończył na pełnym dystansie. Siedmiokrotnie rywale nie wytrzymywali naporu ciosów Frasineaca, raz Marco Saccaro w 2017 roku odklepał duszenie zza pleców.

Bryczek to czołowy polski zawodnik w kategorii półśredniej, który przebojem wdarł się do federacji FEN wygrywając przez techniczny nokaut z Jackiem Jędraszczykiem na FEN 29. Fighter z Bielsko-Białej debiutował na zawodowstwie w 2011 roku.



Między 2013 a 2019 roku zanotował serię siedmiu kolejnych zwycięstw z rzędu. 30-latek pokonał jednogłośnie na punkty Grzegorza Siwego, Artura Kamińskiego oraz Mate Kertesza. Bryczek w pierwszej odsłonie znokautował także niepokonanego wcześniej Alexandera Begmana.



Karta walk FEN 30: LOTOS Fight Night:

77,1 kg, MMA: Robert Bryczek vs Frasineac Virgiliu*

77,0 kg, K-1: Wojciech Wierzbicki vs Dominik Zadora*

70,3 kg, MMA: Łukasz Charzewski vs Mansur Abdurzakov

120,2 kg, MMA: Szymon Bajor vs TBA

56,7 kg, MMA: Anita Bekus vs Izabela Badurek

93,0 kg, MMA: Wojciech Janusz vs Mathieu Grondin

TBA vs TBA

80,0 kg, MMA: Piotr Poniedziałek vs Oktawian Olejniczak

61,2 kg, MMA: Mariusz Joniak vs Rafał Statkiewicz

52,0 kg, K-1: Barbara Nalepka vs Hanna Gujwan

*walka o pas mistrzowski

NP, Informacja prasowa