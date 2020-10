Już dziś kibiców sportów walki w Polsce czekają wielkie emocje. Przed nami gala FEN 30 we Wrocławiu. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Robert Bryczek (11-3, 5 KO, 1 SUB) i Virgiliu Frasineac (9-1, 7 KO, 1 SUB). Stawką pojedynku będzie tytuł mistrza FEN w kategorii półśredniej. Transmisja gali FEN 30 w Polsacie Sport Fight, Polsacie Sport Extra i Super Polsacie.

Bryczek do mistrzowskiej walki przystąpi po efektownym zwycięstwie nad Jackiem Jędraszczykiem. Zawodnik z Bielska-Białej potrzebował zaledwie 72 sekund na znokautowanie swojego rywala podczas gali FEN 29. 30-latek nie zamierzał długo czekać na kolejną szansę walki i już na najbliższej gali ponownie wystąpi w klatce Fight Exclusive Night. Tym razem Bryczek powalczy o mistrzowski pas organizacji.

Przeciwnikiem Polaka będzie Mołdawianin Virgiliu Frasineac. Mieszkający i trenujący we Włoszech zawodnik kończył przed czasem osiem z dziewięciu swoich wygranych pojedynków. W ostatniej walce pokonał przez TKO w pierwszej rundzie Jeana Dutriaux. Warto wspomnieć, że miało to miejsce niemal 2,5 roku temu, a zatem dyspozycja rywala Bryczka pozostaje zagadką.

Ponadto na gali obejrzymy starcie rewanżowe pomiędzy Wojciechem Wierzbickim (18-4) a Dominikiem Zadorą (24-8) w formule K-1. W tej walce na szali znajdzie się mistrzostwo FEN w wadze półśredniej. Poza tym ciekawie zapowiadają się pojedynki Łukasza Charzewskiego (9-1, 2 KO, 2 SUB) z Mansurem Abdurzakovem (3-1, 1 KO, 2 SUB) oraz Anity Bekus (3-1, 2 KO) z Izabelą Badurek (7-6, 2 KO, 5 SUB).

Łącznie podczas jubileuszowej gali FEN zobaczymy trzy pojedynki w formule K-1 oraz siedem w MMA.

Transmisja gali FEN 30 w Polsacie Sport Fight. Polsacie Sport Extra i Super Polsacie. Początek w sobotę 3 października w Polsacie Sport Fight o 18:30. W Polsacie Sport Extra i Super Polsacie początek o 20:00.

Karta walk gali FEN 30:

Walka wieczoru:

-77 kg, MMA: Robert Bryczek - Virgiliu Frasineac - walka o pas mistrzowski FEN w kategorii półśredniej

Karta główna:

-77,0 kg, K-1: Wojciech Wierzbicki - Dominik Zadora - walka o pas mistrzowski FEN w kategorii półśredniej w K-1

-70,3 kg, MMA: Łukasz Charzewski - Mansur Abdurzakov

OPEN, MMA: Szymon Bajor - Tassilo Lahr

-56,7 kg, MMA: Anita Bekus - Izabela Badurek

-93,0 kg, MMA: Wojciech Janusz - Michał Gutowski

+95 kg, K-1: Michał Turyński - Cyril Cereyon

-80,0 kg, MMA: Piotr Poniedziałek - Oktawian Olejniczak

-61,2 kg, MMA: Mariusz Joniak - Rafał Statkiewicz

-52,0 kg, K-1: Barbara Nalepka - Hanna Gujwan

