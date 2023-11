Federacja Peszki w poważnych tarapatach. Grozi im wysoka kara

Nie milkną echa gali Clout MMA 2, która odbyła się 28 października w Płocku. Konsumenci skarżyli się na problemy z odtworzeniem transmisji live z wydarzenia. To nie była pierwsza taka sytuacja, bowiem podczas debiutanckiej gali również występowały liczne utrudnienia w wejściu na stronę oraz późniejszym oglądaniem streama. Błędy były różnego typu, ale najczęściej wymienia się brak obrazu, brak dźwięku, czarny ekran i ciągłe buforowanie.

Organizacja, której ambasadorem jest Sławomir Peszko po wszystkim wydała oświadczenie, w którym przeprosiła za problemy oraz poinformowała o zerwaniu współpracy z podwykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie transmisji. Jak się teraz okazuje na serwis do UOKiK wpłynęło w tym roku 170 skarg, a najwięcej miało miejsce właśnie w dniu gali, 28 października.

- Zgłoszenia konsumentów wskazują na problemy techniczne po stronie organizatora, które uniemożliwiały widzom dostęp do wykupionej usługi i oglądanie transmisji z gali CLOUT MMA w czasie rzeczywistym. Sytuacja się powtarza, pierwszy raz tego typu problem pojawił się podczas pierwszej edycji gali, w sierpniu 2023 r. - podkreślił cytowany przez "Rzeczpospolitą" UOKiK.

Jak można się dowiedzieć prezes UOKiK rozpoczął postępowanie wyjaśniające, a prześwietlone zostanie spółka Multi Agency Górska . Oraz żądane są wyjaśniania od spółki No Limit, która organizowała pierwszą galę CLOUT MMA.

- Transmisje wydarzeń na żywo przyciągają wielu fanów. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na wprowadzenie tego typu usług do swojej oferty, to musi posiadać kluczową w procesie streamingu infrastrukturę techniczną, tak by być w stanie świadczyć deklarowany poziom serwisu - mówi na łamach rp.pl prezes UOKiK Tomasz Chróstny.