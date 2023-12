Gala UFC w Austin z pewnością zostanie zapamiętana na długo. Najpierw fanów pozytywnie i efektownie zaskoczył Drakkar Klose, który rzadko spotykanym slamem znokautował Joe Soleckiego. Jakby tego było mało, to dosłownie kilkanaście minut później takim samym skończeniem popisał się Cody Brundage, nokautując debiutującego w UFC Zachary’ego Reese. To pierwsza taka sytuacja w historii organizacji. To była ważna gala również dla przyszłości Mateusza Gamrota, bowiem w dwóch głównych walkach występowało aż trzech jego byłych rywali.