Fani dostrzegli to u Pudzianowskiego, zostanie już na całe życie. "To twoje dzieło"

Mariusz Pudzianowski przez ponad 15 lat w MMA zbudował sobie całkiem długą listę walk. Jego pojedynki z Marcinem Najmanem, Marcinem Różalskim, Karolem Bedorfem, Michałem Materlą, Mamedem Chalidowem czy Arturem Szpilką budowały historię i zainteresowanie kibiców mieszanymi sztukami walki.

Bogate CV w tego typu sporcie wiąże się to oczywiście z obciążeniami i uszkodzeniami organizmu. Często mówi się, że sport to zdrowie, ale niekoniecznie ten wyczynowy. "Pudzian" w kulturze masowej jest symbolem siły i niezłomności, ale i jego nie ominęły kontuzje, których wpływ będzie odczuwał bądź widział przez resztę życia.

Mariusz Pudzianowski o swoim zdrowiu. Nie brakowało kontuzji

- Po Tyberiuszu Kowalczyku (walczyli w 2017 roku - przyp. red) ręka na cztery śrubki poskręcana, bo się roztrzaskało... Na bicepsie to centralnie widać. Dwójka urwana była od nogi (zerwany mięsień dwugłowy - red.) i jeszcze wiele innych... O! Jedynki (zęby - red.) powybijane... Ciało się zmienia - mówił (cyt. za supersport.se.pl).

Wchodzimy tam oberwać sobie łeb

W 2024 roku kibice zauważyli, że wyraźnie brakuje mu tkanki mięśniowej w okolicy mostka. Jak się okazało, to także konsekwencja "rany bitewnej". Stało się to po walce z Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim w 2021 r na gali KSW 61.

- Łukasz, to twoje dzieło! Nie przejmuj się, ja Tobie dłużny też nie byłem - powiedział z uśmiechem.

Musiało dojść do przesunięcia przyczepów mięśniowych. Zerwanych włókien nie da się "nadrobić" treningiem. Aby zniwelować ubytek, w ciągu kilku tygodni od urazu "Pudzian" musiałby poddać się operacji rekonstrukcyjnej.

Takową kontuzję w swoich karierach mieli kulturysta Kevin Levrone, zawodnik MMA Georges St-Pierre, futbolista amerykański JJ Watt oraz pięściarz Erik Morales.

