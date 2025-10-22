FAME ogłosiło kolejną galę i od razu taka bomba. Musiało do tego dojść, szalone zasady

Rynek sportów walki co rusz stara się przyciągać nowych odbiorców, wymyślając coraz to nowsze i dużo bardziej szalone sposoby. Szczególnie gale freak fightowe mają w tym temacie bardzo duże pole do manewru, a to ze względu na możliwość ustalania nieco luźniejszych form rywalizacji.

Przodownikiem w organizowaniu pojedynków freak fightowych w naszym kraju jest oczywiście federacja FAME MMA. Istnieje ona od kilku lat, a w jej szeregach przewinęły się już setki postaci ze świata: sportu, show biznesu czy influenceringu. 27. edycja freak fightowej gali FAME MMA wzbudziła ogromne emocje, dostarczając odbiorcom kolejnych niezapomnianych przeżyć.

Od tych wydarzeń minęło już jednak trochę czasu, a fani sportów walki z kraju nad Wisłą z pewnością czują wzmagający się głód kolejnych epickich pojedynków. Z pewnością nie zawiodą się oni na wieść o tym, że w ramach nadciągającej listopadowej gali FAME 28: ARMAGEDON będziemy świadkami bardzo polaryzującego starcia, które odbędzie się w dość nietypowej formule.

Wrzosek chce zemścić się na Tyburskim. Zrobi to w nietypowej formule

Zapewne wiele osób pamięta sytuację, która miała miejsce podczas turnieju FAME MMA Underground Championship. Wówczas do oktagonu weszli Paweł Tyburski oraz Marcin Wrzosek. "POLISH ZOMBIE" pokonał wówczas swojego rywala, lecz chwilę po zakończeniu walki w oktagonie pojawił się Piotr Tyburski, który doprowadził do bardzo poważnej kontuzji rywala swojego brata.

Między zawodnikami naturalnie doszło do poważnego spięcia. Nic zatem dziwnego, że doświadczony fighter chce otrzymać możliwość ponownego stanięcia do walki z poprzednim rywalem, aby mimo urazu jeszcze raz udowodnić swoją wyższość. Z racji na kontuzję walka nie może się odbyć na normalnych zasadach, toteż włodarze FAME MMA wpadli na dość nowatorski pomysł.

Rozwiń

"Tak wściekłego Wrzoska nie widzieliśmy nigdy! Dla niego to nie jest zwykła walka - to sprawa osobista! Szukaliśmy rozwiązania, aby umożliwić Marcinowi stoczenie pojedynku z Pawłem - na czym bardzo mu zależało. Po długich rozmowach z Zombiakiem i Tyborim wypracowaliśmy formułę, która da im równe szanse! Usiądą naprzeciw siebie, a w ruch wejdą pięści" - piszą przedstawiciele FAME MMA na swoich mediach społecznościowych.

Na ten moment nie znamy konkretnych szczegółów starcia, które nazwane zostało "punchair". Po samej nazwie możemy się jednak domyślać, iż odbędzie się ona w formule siedzącej, co oczywiście umożliwi Wrzoskowi wzięcie udziału w rywalizacji.

Gala FAME MMA 28: ARMAGEDON odbędzie się 22 listopada 2025 w Warszawie.

Marcin Wrzosek Foto Olimpik/REPORTER East News

FAME MMA: Piotr Tyburski vs Alberto Fame MMA materiały prasowe

Marcin Wrzosek Adam Jankowski/REPORTER East News

Kombii o wrażeniach po występie na Roztańczonym PGE Narodowym. "Te wibracje są niesamowite" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL