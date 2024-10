FAME MMA: The Freak. Karta walk wypełniona. Zobacz, kto walczy na gali

Karta walk FAME MMA The Freak została dopięta na ostatni guzik. Łącznie kibice zobaczą na gali w Szczecinie dziewięć pojedynków. Bardzo ciekawy jest na pewno fakt, że do organizacji wraca Marcin Najman. W walce wieczoru wystąpią natomiast Jose "Josef Bratan" Simao i Kamil "Taazy" Mataczyński. Ostro zapowiada się także starcie 2 na 1 pomiędzy Adrianem Ciosem i Natanem Marconiem a Denisem Załęckim. Kto walczy na gali FAME MMA: The Freak? Oto pełna karta walk.