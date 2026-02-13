FAME MMA prowadzi negocjacje z legendą. Dwie oferty na stole

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca na PreZero Arenie w Gliwicach, a organizacja jak do tej pory zdradziła jedynie pięć nazwisk z karty walk. Podczas jubileuszowej gali federacji wystąpią: Jakub "Kubańczyk" Flas, Akop Szostak, Denis Labryga, Makhmud Muradov i Kasper "Klepsydra" Gutkowski.

Od pewnego czasu sporo mówi się także o powrocie do oktagonu FAME MMA Amadeusza "Ferrariego" Roślika. Gwiazdor stoczył swoją ostatnią walkę dla federacji ponad rok temu na gali "Underground" - przegrana poprzez nielegalne obalenie w boksie z Jose "Josefem Bratanem" Simao.

A jednak, gwiazdor potwierdza negocjacje ws. FAME MMA 30. To się naprawdę dzieje

Amadeusz "Ferrari" kilka dni temu tajemniczym wpisem za pośrednictwem mediów społecznościowych nawiązywał do występu na FAME MMA 30, a chwilę po tym otrzymaliśmy jasną deklarację od zawodnika. Między Roślikiem a federacją są prowadzone rozmowy kontraktowe, które już wkrótce mogą zakończyć się dojściem do porozumienia.

Dwie oferty na stole od FAME MMA. Miałem wczoraj coś ogłosić, ale musicie poczekać do czasu zakończenia negocjacji

Legendarny zawodnik wskazuje, że otrzymał dwie oferty od FAME MMA. "Ferrari" nie zdradził szczegółów, ale niewykluczone, że dotyczą one kwoty za walkę na gali "Icons" oraz - przede wszystkim - rywala, z którym przyszłoby mu się zmierzyć. Potencjalnie chętnych może być dwóch.

Pierwszą z nich jest starcie z Pawłem "Scarfacem" Bombą. 36-latek w rozmowie z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem prowokował Roślika, mówiąc, że ten odrzucił walkę na styczniowej gali ze względu na strach przed rewanżem, w którym zostałby pokonany. Panowie walczyli kilka lat temu na High League.

Drugą opcją jest ponowne zestawienie Roślika z... Adrianem Polańskim. W ostatnim czasie organizacja udostępniła na swoim Instagramie nagranie z walki, w której "Ferrari" sfaulował "Polaka" soccer kickiem, gdy ten padał na matę po jednym z ciosów. Wspomniane zachowanie jest jednym z najbardziej ikonicznych momentów w całej historii FAME MMA i doskonale wpisywałoby się w tematykę jubileuszowej gali "Icons".

Na ten moment organizacja nie odniosła się w żaden sposób do informacji pojawiających się w sieci, a więc należy do nich podejść z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Niewykluczone, że już wkrótce FAME MMA ogłosi wielki powrót jednej ze swoich legend.

FAME MMA Fame MMA materiały prasowe

FAME MMA: Marcin Wrzosek i Paweł Tyburski Fame MMA materiały prasowe

FAME 23: Alan Kwieciński i Amadeusz Ferrari Fame MMA materiały prasowe

Tomasz Adamek zadebiutuje w federacji FAME MMA! FAME Friday Arena 2 INTERIA.TV INTERIA.TV