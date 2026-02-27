FAME MMA ogłasza ws. hitowej walki kobiet. Fani długo na to czekali
To się musiało wydarzyć prędzej czy później. Na powrót Marty Linkiewicz do oktagonu podczas FAME MMA 30 czekała znaczna część fanów. Organizacja w końcu zdecydowała się wyjść im naprzeciw i potwierdziła ponowne zakontraktowanie gwiazdy. Rywalka "Linkimaster" walczyła w przeszłości w UFC. Znamy dokładną formułę starcia kobiet.
Marty Linkiewicz nie trzeba nikomu przedstawiać. Kobieta ma za sobą naprawdę kontrowersyjną przeszłość, ale od wielu lat prowadzi też zupełnie inny, sportowy tryb życia.
"Linkimaster" ma za sobą debiut w Mistrzostwach Polski w K1. Kobieta regularnie pojawia się także na macie treningowej w Uniq Fight Club, gdzie trenuje do kolejnych freak fightowych starć. Obecny bilans walk 29-latki to osiem zwycięstw i tylko trzy porażki. Znaczna część jej pojedynków odbyła się w organizacji FAME MMA.
Linkiewicz wystąpi na FAME MMA 30. Organizacja potwierdza. Jej rywalka prawie się wygadała
Fani przy okazji czekania na FAME MMA 30: Icons typowali zawodników i zawodniczki, którzy ich zdaniem mogą wziąć udział w jubileuszowej gali organizacji. Jednym z najczęściej pojawiających się nazwisk w sieci była Marta Linkiewicz. Federacja postanowiła przyjrzeć się zatem dokładnie możliwości ponownego ściągnięcia gwiazdy do oktagonu. W czwartek, 27 lutego, dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, że udało się to uczynić, a "Linkimaster" wystąpi w PreZero arenie w Gliwicach już 21 marca.
- Sportowe wyzwanie Linkimaster na FAME 30: Icons! Zawodniczka dekady nie ma żadnej konkurencji w FAME. Czas na kolejny test umiejętności Marty Linkiewicz. Tym razem naprzeciw niej stanie jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek MMA w Polsce. Izabela Badurek jako jedna z pierwszych walczyła w UFC, najlepszej organizacji MMA na świecie. Przez kilkanaście lat kariery rozprawiała się z czołowymi zawodniczkami polskiego MMA! - czytamy w oficjalnym komunikacie.
Izabela Badurek to była profesjonalna zawodniczka MMA, która stoczyła łącznie kilkanaście walk dla takich organizacji, jak Thunderstrike Fight League, Profesjonalna Liga MMA oraz... UFC. W ostatniej z nich zaliczyła natomiast jedynie debiut.
Starcie pomiędzy zawodniczkami odbędzie się w formule K-1 na dystansie trzech trzyminutowych rund. Badurek w trakcie kariery była znana ze swoich umiejętności w stójce, a więc Linkiewicz czeka ogromne wyzwanie sportowe.
Walka kobiet dołącza zatem do reszty ogłoszonych starć i fani będą mogli poznać jej wynik już za kilka tygodni. Przypomnijmy, że oprócz Linkiewicz i Badurek w PreZero Arenie wystąpią również m.in. Makhmud Muradov, Denis Labryga, Akop Szostak, Jakub "Kubańczyk" Flas, Kasper "Klepsydra" Gutkowski oraz Łukasz "Cameraboy" Pawłowski i Nikola "Nikita" Biela.