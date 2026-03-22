FAME MMA ma nowego mistrza, gwiazdor nie dał szans rywalowi. Werdykt sędziów nie pozostawia złudzeń

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka jako jedyny zawodnik w FAME MMA może pochwalić się podwójnym mistrzostwem. Czempionat kategorii półśredniej zdobył w walce z Adrianem "Polakiem" Polańskim w 2021 r., a ten kategorii średniej dołożył do gabloty dwa lata później w starciu z Arkadiuszem Tańculą.

Podczas FAME MMA 30: ICONS popularny "Wiewiór" miał szansę pójść o krok dalej i stać się... potrójnym mistrzem federacji.

W walce w formule MMA o pas kategorii półciężkiej czekało go jednak niezwykle ciężkie wyzwanie, jakim było pokonanie zwycięzcy Underground Championship Alberto Simao. Noszący pseudonim "Afrykańska maczeta" Simao od samego początku starał się przeszkodzić Wiewiórce w ostatecznym triumfie i dostarczył tym samym fanom freak fightów mnóstwa emocji.

FAME MMA ma nowego mistrza. Alberto Simao z pasem kategorii półciężkiej

Pierwsza odsłona starcia między pretendentami do tytułu wagi półciężkiej to istne zderzenie "Wiewióra" ze ścianą. Simao konsekwentnie rozbijał jego korpus, zaś ciosy Maksymiliana w większości nawet nie docierały do "Afrykańskiej Maczety".

Tuż po gongu rozpoczynającym 2. rundę Wiewiórka ruszył w nogi rywala i starał się go obalić, jednak Simao skutecznie wybronił tę próbę. Reszta tej odsłony walki upłynęła w stójce, w której obaj panowie nie wykazywali większej aktywności. Sędzia Jarosz, po dwukrotnym upomnieniu obu zawodników, postanowił odjąć każdemu z nich po jednym punkcie za zbyt pasywny występ w klatce.

Finałowa odsłona starcia okazała się ciekawsza od swojej poprzedniczki, ale i ona nie wyłoniła triumfatora rywalizacji w oktagonie. Simao ponownie skutecznie odpierał próby wejścia w nogi swojego rywala. Po jej zakończeniu do gry wkroczyli więc sędziowie, którzy jednogłośnie przyznali zwycięstwo Alberto Simao. Tym samym stał się on nowym mistrzem FAME MMA w kategorii półciężkiej.

- Nawet się nie zmęczyłem - mówił po walce Simao.

