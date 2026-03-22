FAME MMA ma nowego mistrza, gwiazdor nie dał szans rywalowi. Werdykt sędziów nie pozostawia złudzeń

Patryk Górski

W ramach walki o pas mistrzowski kategorii półciężkiej na FAME MMA 30: ICONS stanęli naprzeciwko siebie podwójny mistrz federacji Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka i zwycięzca Underground Championship Alberto "Afrykańska Maczeta" Simao. Starcie mężczyzn odbyło się w formule MMA, a werdykt sędziów nie pozostawił złudzeń . Zdecydowała skuteczna obrona.

Maksymilian Wiewiórka i Alberto Simao podczas ważenia przed walką FAME MMA, w tle pas mistrzowski.
Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka, Alberto Simao

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka jako jedyny zawodnik w FAME MMA może pochwalić się podwójnym mistrzostwem. Czempionat kategorii półśredniej zdobył w walce z Adrianem "Polakiem" Polańskim w 2021 r., a ten kategorii średniej dołożył do gabloty dwa lata później w starciu z Arkadiuszem Tańculą.

Podczas FAME MMA 30: ICONS popularny "Wiewiór" miał szansę pójść o krok dalej i stać się... potrójnym mistrzem federacji.

W walce w formule MMA o pas kategorii półciężkiej czekało go jednak niezwykle ciężkie wyzwanie, jakim było pokonanie zwycięzcy Underground Championship Alberto Simao. Noszący pseudonim "Afrykańska maczeta" Simao od samego początku starał się przeszkodzić Wiewiórce w ostatecznym triumfie i dostarczył tym samym fanom freak fightów mnóstwa emocji.

Linette wracała z 3:6, 1:3 w meczu z Ealą. Wszystko jasne ws. gry o 1/4 finału w Miami

FAME MMA ma nowego mistrza. Alberto Simao z pasem kategorii półciężkiej

Pierwsza odsłona starcia między pretendentami do tytułu wagi półciężkiej to istne zderzenie "Wiewióra" ze ścianą. Simao konsekwentnie rozbijał jego korpus, zaś ciosy Maksymiliana w większości nawet nie docierały do "Afrykańskiej Maczety".

Tuż po gongu rozpoczynającym 2. rundę Wiewiórka ruszył w nogi rywala i starał się go obalić, jednak Simao skutecznie wybronił tę próbę. Reszta tej odsłony walki upłynęła w stójce, w której obaj panowie nie wykazywali większej aktywności. Sędzia Jarosz, po dwukrotnym upomnieniu obu zawodników, postanowił odjąć każdemu z nich po jednym punkcie za zbyt pasywny występ w klatce.

Zobacz również:

FAME MMA 30: Marta Linkiewicz vs Izabela Badurek
Boks

Deklasacja Marty Linkiewicz. Weteranka UFC odprawiona przed czasem

Adam Lewicki
Adam Lewicki

Finałowa odsłona starcia okazała się ciekawsza od swojej poprzedniczki, ale i ona nie wyłoniła triumfatora rywalizacji w oktagonie. Simao ponownie skutecznie odpierał próby wejścia w nogi swojego rywala. Po jej zakończeniu do gry wkroczyli więc sędziowie, którzy jednogłośnie przyznali zwycięstwo Alberto Simao. Tym samym stał się on nowym mistrzem FAME MMA w kategorii półciężkiej.

- Nawet się nie zmęczyłem - mówił po walce Simao.

Dwóch umięśnionych mężczyzn w szortach sportowych stoi naprzeciwko siebie ze ściśle stykającymi się czołami, tworząc napiętą atmosferę rywalizacji, wokół nich kilku ochroniarzy i członków teamów bacznie obserwuje sytuację, a scena podkreśla charakter w...
Alberto Simao - Mateusz Szmyd, FAME 29
FAME MMA: Josef Bratan i Wiewiór
FAME MMA: Josef Bratan i WiewiórFame MMAmateriały prasowe
Paweł Jóźwiak o Boxdelu: Chciałem mu zrobić krzywdę, ale teraz… FAME Friday Arena 2. WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja