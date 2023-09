Fame MMA kusi piłkarza wielkimi pieniędzmi. Jest jednak jeden problem

Coraz więcej zawodowych sportowców decyduje się na rozpoczęcie kariery we freak fightach. Nie tak dawno drugi już występ jako zawodnik sportów walki zaliczył triathlonista Robert Karaś, teraz w mediach pojawiła się informacja o nadchodzącym debiucie we freak fightach Piotra Liska. Do tej listy chciałby dołączyć znany piłkarz Łukasz Gikiewicz. Na drodze do jego kariery w świecie MMA stoi jednak spora przeszkoda, a mianowicie... jego małżonka.