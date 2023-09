FAME MMA: Fame Friday Arena 2. Wyniki walk, zobacz kto wygrał swoje pojedynki

FAME MMA: Fame Friday Arena 2 - wyniki walk. W piątek 29 września o godzinie 19.30 ruszyła gala w szczecińskiej hali Netto Arena. W walce wieczoru dojdzie do starcia Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak vs Michał "Boxdel" Baron. Karta walk wygląda bardzo interesująco, a fani zobaczą pojedynki z udziałem m.in. Piotra Liska, Agaty "Fagaty" Fąk czy Kacpra "Crushera" Błońskiego. Łącznie odbędzie się jedenaście potyczek. Zachęcamy do sprawdzenia wyników walk gali Fame Friday Arena 2.