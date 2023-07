Tego jeszcze nie było. Federacja Fame MMA zagościła we Wrocławiu, gdzie odbędzie się pierwsza w historii gala Fame Friday Arena. W walce wieczoru w Hali Stulecia zmierzą się Alberto Simao oraz Jakub „Kubańczyk” Flas. Do oktagonu wejdzie jednak także wiele innych znanych postaci. Będą to między innymi: były reprezentant Polski w piłce nożnej Piotr Świerczewski, raper Filip "Filipek" Marcinek, Marcin Dubiel, Jose "Josef Bratan" Simao czy bracia Tyburscy. Sprawdź wyniki walk na żywo. Transmisja gali online w formule pay per view.