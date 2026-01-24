FAME MMA 29: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał swoje pojedynki

Wraz z nowym, 2026 rokiem wraca również największa freak fightowa federacja nie tylko w Polsce, ale i Europie. FAME 29 to przede wszystkim kolejny, trzeci już turniej w historii organizacji. Tym razem włodarze postawili na mocno sportowe nazwiska.

Po tym, jak Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka wygrał 1,5 mln złotych podczas turnieju organizowanego na FAME 20, a Denis Labryga zgrnął walizkę pełną sztabek złota o wartości miliona złotych, teraz stawką turnieju jest Mercedes S-Class. W gronie zawodników walczących o luksusowy pojazd znaleźli się Tomasz Sarara, Jay Silva, Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, Izu Ugonoh, Makhmud Muradov, Marcin "Thanos" Sianos, Alberto Simao i Marcin Szmyd.

Rywalizacja w turnieju to oczywiście danie główne fali FAME MMA 29, a na deser federacja przygotowała kolejne zestawienia, które odbywało się będą pomiędzy poszczególnymi etapami drabinki turniejowej. Na karcie walk znaleźli się m.in. związani w przeszłości z Denisem Załęckim - ojciec "Bad Boya" Dawid oraz były przyjaciel Bartosz Szachta.

W wielkim finale turnieju Makhmud Muradov pokonał Izu Ugonoha i nie tylko zgarnął Mercedesa S-Class, ale także wywalczył sobie prawo do zmierzenia się z Denisem Labrygą. Na szali tego pojedynku znalazł się pas mistrzowski organizacji FAME, a do starcia dojdzie już podczas kolejnej gali FAME 30.

FAME MMA 29: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał swoje pojedynki

Walka wieczoru: S-Class Tournament: Wielki finał: Makhmud Muradov pokonał Izu Ugonoha po jednogłośnej decyzji sędziów (K-1, małe rękawice)

Co-main event: Dawid "Crazy" Załęcki pokonał Bartosza Szachtę przez TKO w 1. rundzie (K-1, małe rękawice)

Paweł "Scarface" Bomba pokonał Łukasza "Cameraboya" Pawłowskiego przez TKO w 1. rundzie (K1, małe rękawice)

S-Class Tournament: II półfinał: Izu Ugonoh pokonał Alberto Simao przez TKO w 1. rundzie (K1, małe rękawice)

S-Class Tournament: I półfinał: Makhmud Muradov pokonał Tomasza Sararę przez jednogłośną decyzję sędziów (K1, małe rękawice)

Natalia Magical pokonała Natalię Cheretę przez niejednogłośną decyzję sędziów (boks)

Patryk "Karabin" Pawlicki pokonał Radosława "Rado z Londynu" Bazyluka przez TKO w 1. rundzie (boks)

S-Class Tournament: Izu Ugonoh pokonał Mateusza "Don Diego" Kubiszyna po jednogłośnej decyzji sędziów (K1, małe rękawice)

S-Class Tournament: Alberto Simao pokonał Mateusza Szmyda po jednogłośnej decyzji sędziów (K1, małe rękawice)

S-Class Tournament: Makhmud Muradov pokonał Marcina "Thanosa" Sianosa po jednogłośnej decyzji sędziów (K1, małe rękawice)

S-Class Tournament: Tomasz Sarara pokonał Jaya Silvę przez TKO w 2. rundzie (K1, małe rękawice)

Przemysław "Sequento" Skulski i Jarosław "Koziołek" Kozieł pokonali Kamila "King Konga" Mindę przez kontuzję po 1. rundzie - walka o prawo walki "na zastępstwo" w turnieju (K1, małe rękawice)

Finał FAME Booster: Klaudiusz "Mazan" Mazanowski pokonał Michała "Siwego" Skowronka jednogłośną decyzją sędziów - walka o kontrakt z FAME i sztabkę złota (boks w małych rękawicach)

Makhmud Muradov -Marcin "Thanos" Sianos, FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

Alberto Simao - Mateusz Szmyd, FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Izu Ugonoh, FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

