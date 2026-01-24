Wraz z nowym, 2026 rokiem wraca również największa freak fightowa federacja nie tylko w Polsce, ale i Europie. FAME 29 to przede wszystkim kolejny, trzeci już turniej w historii organizacji. Tym razem włodarze postawili na mocno sportowe nazwiska.

Po tym, jak Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka wygrał 1,5 mln złotych podczas turnieju organizowanego na FAME 20, a Denis Labryga zgrnął walizkę pełną sztabek złota o wartości miliona złotych, teraz stawką turnieju jest Mercedes S-Class. W gronie zawodników walczących o luksusowy pojazd znaleźli się Tomasz Sarara, Jay Silva, Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, Izu Ugonoh, Makhmud Muradov, Marcin "Thanos" Sianos, Alberto Simao i Marcin Szmyd.

Rywalizacja w turnieju to oczywiście danie główne fali FAME MMA 29, a na deser federacja przygotowała kolejne zestawienia, które odbywać się będą pomiędzy poszczególnymi etapami drabinki turniejowej. Na karcie walk znaleźli się m.in. związani w przeszłości z Denisem Załęckim - ojciec "Bad Boya" Dawid oraz były przyjaciel Bartosz Szachta.

Dodatkowo, na karcie walk ponownie pojawił się duet Przemysław "Sequento" Skulski oraz Jarosław Koziołek. Tym razem zmierzą się oni w walce 2 vs. 1 z Kamilem Mindą.

FAME MMA 29: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał swoje pojedynki

Walka wieczoru: S-Class Tournament: Wielki finał (K-1, małe rękawice)

Co-main event: Dawid "Crazy" Załęcki - Bartosz Szachta (K-1, małe rękawice)

Paweł "Scarface" Bomba - Łukasz "Cameraboy" Pawłowski (K1, małe rękawice)

S-Class Tournament: II półfinał (K1, małe rękawice)

S-Class Tournament: I półfinał (K1, małe rękawice)

Natalia Magical - Natalia Chereta (boks)

Patryk "Karabin" Pawlicki - Radosław "Rado z Londynu" Nowak (boks)

S-Class Tournament: Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Izu Ugonoh (K1, małe rękawice)

S-Class Tournament: Alberto Simao - Mateusz Szmyd (K1, małe rękawice)

S-Class Tournament: Makhmud Muradov - Marcin "Thanos" Sianos (K1, małe rękawice)

S-Class Tournament: Tomasz Sarara - Jay Silva (K1, małe rękawice)

Kamil "King Kong" Minda - Przemysław "Sequento" Skulski oraz Jarosław Koziołek (K1, małe rękawice)

Finał FAME Booster (boks)

Makhmud Muradov -Marcin "Thanos" Sianos, FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

Alberto Simao - Mateusz Szmyd, FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Izu Ugonoh, FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

