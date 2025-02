FAME MMA 24: PPV transmisja live stream online. Bilety na galę

Oprócz tego zaplanowano zestawienia: Bartosz Szachta vs Oskar Wierzejski, Denis Labryga vs Michał Pasternak oraz Josef Bratan vs Amadeusz "Ferrari" Roślik.

FAME MMA 24: Bilety. Czy są dostępne?

FAME MMA 24: PPV transmisja. Stream online live

Transmisja z gali FAME 24: Underground dostępna będzie jedynie w systemie PPV, który można wykupić pod adresem famemma.tv. Istnieją dwie opcje zakupu. Pierwsza BASIC tyczy się dostępu do transmisji gali w jakości 720p oraz zapisu video z gali przez 48 godzin. Koszt takiej usługi to 49,99 zł. Drugi pakiet PREMIUM to wydatek rzędu 54,99 zł, a konsument otrzymuje w nim: Dostęp do transmisji gali w jakości 1080p z płynnym przekazem 50 klatek na sekundę i zapis video z gali przez 7 dni. W przypadku płatności za pomocą Apple Pay/Google Pay lub kartą VISA doliczona zostanie prowizja w wysokości 2 zł.