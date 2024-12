FAME MMA 23: Transmisja PPV. Gdzie oglądać live? Jak kupić? Ile kosztuje?

Warto wspomnieć m.in. również o pojedynku iście freakowym, czyli starciu dwóch na jednego. "Good Boys", czyli Natan Marcoń i Adrian Cios wejdą do klatki z walczącym jeszcze niedawno w KSW Gracjanem Szadzińskim . Oprócz tego zobaczymy jedyną walkę pań w karcie Lexy Chaplin vs "Lizi".

FAME MMA 23: Transmisja PPV. Gdzie oglądać? Jaka cena? Jak kupić?

Transmisję z gali FAME 23 będzie można zakupić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest za pośrednictwem platformy Canal+ Online. Tutaj najtańsza opcja, to 39 zł. Jest to subskrypcja i w tym pakiecie dostaniemy dostęp do gali, a także możliwość oglądania filmów i seriali w bibliotece Canal+ oraz telewizję na żywo. Droższa opcja to 54 zł (po trzech miesiącach subskrypcji cena wzrośnie do 79 zł), gdzie oprócz wcześniejszych możliwości konsument będzie miał dostęp do wydarzeń sportowych, w tym UEFA Champions League.