FAME MMA 20: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał swoje pojedynki live

To już dzisiaj, wielkie emocje związane z galą FAME MMA 20 rozpoczną się lada chwila. Początkowo widzowie będą mogli śledzić za darmo na YouTube studio oraz dwie pierwsze walki gali: Olejnik vs Wronek oraz Kozłowska vs "Murcix". Później transmisja przeniesie się do płatnej transmisji PPV, a tam pierwszym bojem będzie starcie Natana Marconia i Piotra Szeligi, który będzie walczył z jedną związaną ręką.