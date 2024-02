FAME MMA 20: Bilety - czy są dostępne? Gdzie kupić? Ile kosztują - cena?

Bilety na wydarzenie były bardzo zróżnicowane . Ich cena zależała od preferencji widza jak m.in. wysokość siedzenia i odległość od oktagonu. Wszystkie wejściówki można było legalnie nabyć na stronie ebilet.pl . Najtańsze bilety kosztowały ok. 180 zł, są to miejsca na samej górze krakowskiej Tauron Areny.

Aby zasiąść trochę niżej należało liczyć się z wydatkiem zaczynającym się od 220 zł . Miejsca na dolnych trybunach z idealnym widokiem na oktagon kosztowały około 400-600 zł. Dużo więcej trzeba było zapłacić za siedzenia na płycie. Żeby zobaczyć walki na linii równej z klatką trzeba było mieć przygotowane minimum 800 zł , lecz większość wejściówek oscylowała w okolicach 1000 zł. Do najdroższych biletów zaliczają się miejsca VIP . Wówczas widz ma dostęp do specjalnej strefy wśród influencerów i gwiazd FAME oraz może do woli korzystać z cateringu i open baru.

Do każdego biletu dołączona jest możliwość zakupu FAST TRACK. Taka opcja upoważnia do priorytetowego wejścia na halę jeszcze przed oficjalnym otwarciem bramek. Przeważnie jest to wydatek rzędu ok. 30 zł. Gala FAME MMA 20 rozpocznie się o godzinie 19:30. Wszyscy, którzy nie wykupili możliwości FAST TRACK będą mogli wejść na obiekt około godzinę przed startem wydarzenia.