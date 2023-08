Eskalacja emocji nastąpi już podczas pierwszego starcia, kiedy to naprzeciw siebie staną Natan Marcoń oraz "Hejter". W poniedziałek na konferencji było bardzo gorąco, doszło nawet do rękoczynów. Zaraz po nich do klatki wejdą panie, "Sheeya" zmierzy się z Dominiką Rybak. Pierwsza z wymienionych jest wybrana jako faworytka, ale wiele osób tutaj doszukuje się niespodzianki.