Fame MMA 15. Niesamowita walka i 18 minut non stop! Zawodnika zniesiono na noszach

Marcin Dubiel wygrał po 18. minutach walki z Kacprem Błońskim

FAME MMA 15. Wyniki gali

Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Aniela "Lil Masti" Bogusz: "Lil Masti" wygrywa po jednogłośnej decyzji sędziów



Mikołaj "Konopskyy" Tylko vs Marcin "Xayoo" Majkut: Xayoo wygrywa walkę po jednogłośnej decyzji sędziów



Mariusz "Sarius" Golling vs Marcin "Polish Zombie" Wrzosek: Marcin Wrzosek wygrał walkę przez jednogłośną decyzję sędziów



Kacper Błoński vs Marcin Dubiel: Marcin Dubiel pokonał Kacpra Blonsky'ego



Jacek "Muran" Murański vs Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak (o ile Murański będzie zdolny do walki): walka odwołana z powodu kontuzji Murańskiego



Arkadiusz Tańcula vs Jacek "Muran" Murański (o ile Tańcula będzie zdolny do walki): Arkadiusz Tańcula wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów



Arkadiusz Tańcula vs Mateusz "Muran" Murański: Arkadiusz Tańcula wygrywa przez poddanie w trzeciej rundzie



Franciszek "Franio" Rusiecki vs Jakub "Paramaxil" Frączek: Franciszek "Franio" Rusiecki wygrywa przez nokaut w pierwszej rundzie



Rafał "Takefun" Górniak vs Filip Zabielski: Filip Zabielski wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów



Radosław "Warjat Radek" Kapias i Patryk Woźniak vs Jamil i Jamal Neffati: Bracia Neffati wygrywają w I rundzie przez nokaut i poddanie