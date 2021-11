Organizacja Fame MMA, we współpracy z Armią Fight Night i Polskim Związkiem MMA, wcieliła w życie projekt "Road to Armia". O profesjonalny kontrakt z organizacją Armia Fight Night walczyło 16 zawodników, którzy marzą o profesjonalnej karierze.



Na gali Fame MMA 12 odbył się finał turnieju. Adrian Wieliczko i Jakub Kaczmarski stworzyli znakomite widowisko.



Wieliczko od początku przeważał zarówno w stójce, jak i w parterze. Próbował technik, ale nie udało mu się poddać rywala. Kilka razy też czysto trafił, ale Kaczmarski dotrwał do ostatniego gongu. Zdecydowanie przegrał jednak na punkty. Wszyscy sędziowie przyznali zwycięstwo w trzech rundach Wieliczce i to on wygrał profesjonalny kontrakt.



Reklama

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL

MP

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6.8% Iga Baumgart-Witan 2.4% Jan Błachowicz 2% Patryk Dobek 3.2% Jan-Krzysztof Duda 2.2% Kajetan Duszyński 2% Paweł Fajdek 2.8% Maryna Gąsienica-Daniel 0.9% Małgorzata Hołub-Kowalik 1.6% Hubert Hurkacz 5.6% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 1.9% Natalia Kaczmarek 1.6% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 1.9% Malwina Kopron 1.5% Dawid Kubacki 3.2% Bartosz Kurek 2.9% Wilfredo Leon 3.8% Robert Lewandowski 7.8% Natalia Maliszewska 1.2% Tadeusz Michalik 0.6% Aleksandra Mirosław 0.8% Katarzyna Niewiadoma 1.6% Wojciech Nowicki 2.9% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 0.9% Kamil Stoch 4.6% Iga Świątek 7% Justyna Święty-Ersetic 5% Dawid Tomala 3% Anita Włodarczyk 7.9% Karol Zalewski 1.3% Bartosz Zmarzlik 3.7% Piotr Żyła 5.4%

głosów: 20810