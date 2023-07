Jakub "Kubańczyk" Flas zwycięzcą walki wieczoru na pierwszej w historii gali Fame Friday Arena, zorganizowanej we Wrocławiu przez federację Fame MMA. Gorycz porażki po hitowym starciu musiał przełknąć Alberto Simao, który jednak nie chciał tego zrobić. Nie chciał bowiem zgodzić się z werdyktem sędziów, który nie był jednogłośny i otwarcie deklarował, że to on, a nie "Kubańczyk" był zwycięzcą tego starcia.