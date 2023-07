Aż dziesięć walk będą mogli zobaczyć kibice na nowo powstałej gali FAME Friday Arena. Wprowadzona formuła ma na celu docierać do miast, w których organizacja FAME jeszcze nie gościła. Poza tym formuła całego eventu się nie różni. Piątkowe wydarzenie rozpocznie się od karty głównej, która dostępna będzie za darmo na YouTube, a podczas niej walki "Edzio" vs "Koro" oraz "Sasha" vs Dawid Malczyński.