FAME 23: Karta walk już pełna. To oni wystąpią w klatce. Kto walczy na gali?

Organizacja FAME ponownie zawita do Łodzi, gdzie odbędzie się już 23. numerowana gala. Tym razem w walce wieczoru zobaczymy dwóch zawodników, którzy skonfliktowani są od lat i dopiero teraz przyjdzie im wyjaśnić swoje niesnaski w klatce. Mowa tu oczywiście o Amadeuszu "Ferrarim" i Alanie Kwiecińskim.

Ale zanim to, kibice zobaczą jeszcze osiem innych pojedynków. Wydarzenie otworzą freestyle'owiec Jarosław "Koziołek" Kozieł i Przemysław "Sequento" Skulski . Zaraz po nich wejdzie dwóch również związanych na dwa sposoby z muzyką "Koro" oraz "Zbuku".

Następnie transmisja przeniesie się do płatnej platformy PPV, w której zobaczymy walkę Jakuba Rzeźniczaka z Rogerem Sallą. Co ciekawe na gali FAME 23 zobaczymy bój dwóch byłych zawodników UFC... i to nie byle jaki bój, bo w rzymskiej klatce na zasadach bokserskich w małych rękawicach. Naprzeciw siebie staną Machmud Muradow i Norman Parke.