Fabijański przemówił po nokaucie. Padły gorzkie słowa. Tego zabrakło

Fabijański doznał urazu kolana. Nie był w stanie kontynuować walki

- Jak kolano? Zobaczymy jutro (tj. w niedzielę 3 września - dop. red.). Na pewno zrobimy rezonans - nie wiem, czy jeszcze tutaj w Krakowie, czy już w Warszawie. Natomiast wielka szkoda tej walki, ponieważ, mimo że mnie zamroczyło, to normalnie bym wstał i poszedł dalej, bo to nie było tak, że mnie odcięło. Byłbym liczony, ale bym to podniósł, ale to kolano niestety mi nie pozwoliło. I tu mam trochę niedosyt.