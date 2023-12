Przyczyną zgonu 29-latka była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa - takie informacje przekazała Interii Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. "Jesteśmy już po sekcji zwłok. Biegły zaraz po sekcji wskazał, że bezpośrednią przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Natomiast na kolejne pytanie, co było przyczyną tej ostrej niewydolności, odpowiedzą niezbędne dalsze badania histopatologiczne i toksykologiczne . Tak więc, na tym etapie, mamy wstępne wskazanie, co było przyczyną śmierci" - oznajmiła kobieta.

Narzeczona Mateusza Murańskiego wysłała wiadomość. Napisała o tym wprost

A to nie wszystko, bowiem odniosła się również do krzywdzących pogłosek na temat jej związku z "Muranem" i okoliczności śmierci freak fightera."Plotki o naszym rzekomym rozstaniu czy o tym, że Mat był w tamtą noc na jakiejś imprezie również rozprzestrzeniają ludzie, których nigdy nie widzieliśmy na oczy. A na końcu kobieta ze służby medycznej, która bez żadnych dowodów napisała do koleżanki o rzekomym przedawkowaniu, po czym udostępniła to do sieci chwilę po reanimacji Mata. Jako jego narzeczona proszę Was, jeżeli posiadacie trochę człowieczeństwa, PRZESTAŃCIE!" - denerwowała się kobieta.