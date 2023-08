Elon Musk i Mark Zuckerberg jednak staną do walki? Padła wstępna data

Elon Musk i Mark Zuckerberg zaliczani są do grona najbogatszych ludzi świata. Pierwszy z panów jest właścicielem m.in. Twittera, który niedawno zmienił nazwę na X, Tesli i PayPala. Jest również dyrektorem generalnym i technicznym w SpaceX. Drugi natomiast jest głównym twórcą serwisu społecznościowego Facebook oraz obecnym dyrektorem generalnym Meta Platforms.

Do tej pory sylwetki obu panów raczej nie interesowały fanów sportu. Kiedy jednak w sieci pojawiły się pogłoski, że Musk i Zuckerberg zmierzą się w oktagonie, przestali oni być postaciami anonimowymi dla kibiców. Co ciekawe, przedsiębiorcy wiadomości w mediach społecznościowych wymieniają się już od dłuższego czasu. Pierwszy propozycję walki rywalowi złożył Elon Musk. Zasugerował on bowiem, że jest gotowy do pojedynku w klatce z Zuckerbergiem.

Mark Zuckerberg stanie do walki z Elonem Muskiem? Padła konkretna data

Plany dotyczące pojedynku pomiędzy miliarderami utknęły jednak w martwym punkcie, kiedy to matka starszego z przedsiębiorców wyraziła swoje obawy , informując o zastrzeżeniach, co do formy 52-letniego syna. Musk jednak, chcąc udowodnić, że jest w stanie zadebiutować w MMA, podzielił się kilka dni temu serią wpisów na platformie X, informując, że przygotowuje się do walki z Zuckerbergiem.

Podnoszę ciężary przez cały dzień, przygotowując się do walki. Nie mam czasu na ćwiczenia, więc po prostu zabieram je do pracy ~ napisał.

W kolejnym wpisie oznajmił też, że walka Zuckerberg kontra Musk transmitowana będzie na platformie X, a cały dochód z pay-per-view przeznaczony zostanie na cele charytatywne.

Mark Zuckerberg, co ciekawe, chętnie przyjął ofertę walki. Podał nawet datę, kiedy dokładnie mógłby wejść z Muskiem do klatki. "Dzisiaj jestem gotowy. Zasugerowałem 26 sierpnia, kiedy po raz pierwszy rzucił wyzwanie, ale nie potwierdził. Uwielbiam ten sport i będę dalej rywalizował z ludźmi, którzy trenują, bez względu na to, co się tutaj wydarzy" - oznajmił.

W tym starciu bez wątpienia większe szanse na triumf ma młodszy z panów. Mark Zuckerberg bowiem nie jest nowicjuszem, jeśli chodzi o sporty walki. Za sobą ma już m.in. debiut w brazylijskim jiu jitsu. Amerykanin w maju zdobył złoto i srebro, startując w rywalizacji gi (tradycyjny wywodzący się z Japonii strój nazywany w Polsce kimonem lub judogą) i no gi (w krótkich spodenkach i koszulce, łapanie za strój w tej formule jest niedozwolone). 39-latek trenuje także grappling.



Założyciel Facebooka, Mark Zuckerberg, zdobywa medale w jiu-jitsu. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Elon Musk / JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Elon Musk / ALAIN JOCARD / AFP