Ekstremalny wyczyn polskiej gwiazdy. Niebywałe, tak chciał wesprzeć rodaków

Jarosław Jarząbkowski , wszystkim fanom e-sportu znany jako " pashaBiceps ", to prawdziwa legenda polskiej sceny Counter-Strike. Swoją przygodę z profesjonalnym graniem rozpoczynał już kilkanaście lat temu, w drużynie Frag eXecutors, największą sławę przyniosły mu jednak lata spędzone w Virtus.pro.

"pashaBiceps", triumfator ponad 40 turniejów, od pewnego czasu poświęca się innym aktywnościom, ale nie zerwał do końca ze swymi korzeniami. Co więcej, wpadł on na niezwykły pomysł związany z odbywającymi się właśnie mistrzostwami w Counter-Strike: Global Offensive.