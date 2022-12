Efektowny nokaut na FEN 43! Mamy pierwsze rozstrzygnięcia [WIDEO]

W kolejnym starciu Jacek Bednorz został zmuszony przez Kamila Gniadka do odklepania. W pierwszych minutach Bednorz zużył zbyt dużo sił, co pokazała już końcówka pierwszej rundy, kiedy to Gniadek był bliski zakończenia walki. Ostatecznie zrobił to jednak w drugiej, zakładając przeciwnikowi trójkąt rękami.