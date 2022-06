Efektowny debiut w MMA. Strongman z Nowego Targu rozbił rywala

Cyrwus to lokalny bohater. Pochodzi spod Nowego Targu. Do tej pory koncentrował się na karierze strongmana, ale postanowił spróbować swoich sił w MMA. Już, gdy wychodził do walki, na trybunach podniosła się wrzawa. Po walce była ona jeszcze większa. Cyrwus zanotował bowiem bardzo udany debiut. Już w pierwszej rundzie, efektownie pokonał Grzegorza Smolińskiego.

Robert Cyrwus górą ma Babilon MMA 28

Cyrwus zaczął spokojnie, ale "kąsał" pojedynczymi ciosami i kopnięciami. Po kilkudziesięciu sekundach rywal próbował go obalić. Strongman jednak przepuścił jego akcję, złapał go przy siatce i efektownym duszeniem zakończył walkę.

