- Mam nadzieję, że o tej walce długo się będzie mówiło, a w klatce zostawię jak zawsze serducho i cały charakter. Mój przeciwnik chce mi zabrać coś, o co bardzo długo walczyłem. Tak naprawdę to mój skarb, o który będę walczył do ostatniej kropli krwi! - mówi z przekonaniem Adrian Błeszyński. - Patrząc na mój styl walki widzę, że cały czas rośnie moje doświadczenie. Nigdy nie miałem tak wielu atutów i nie czułem się aż tak dobrze. Trzeba łamać stereotypy, jak dla mnie wiek to tylko liczba! Po tej walce jestem otwarty na propozycje we wszystkich formułach. Może być inna kategoria wagowa, może nowy pas, kto wie. Na razie cel jest jeden i jest to obrona tytułu. Wkrótce chciałbym założyć rodzinę i w końcu może czas na Ares juniora - kończy czempion.