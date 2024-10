Do odkrycia wszystkich kart brakuje już naprawdę niewiele. Uwaga opinii publicznej skupia się obecnie na popularnym "Pudzianie". Polak wciąż nie wie z kim dokładnie przyjdzie mu się zmierzyć w oktagonie, pomimo że do konfrontacji pozostał nieco ponad miesiąc. O nowych informacjach w sprawie co rusz donoszą jednak dziennikarze . Mnóstwo konkretów pojawiło się ostatnio na łamach WP SportoweFakty. Według Artura Mazura, KSW zastanawia się nad trzema konkretnymi zawodnikami. Mowa o Łukaszu Parobcu, Errolu Zimmermanie oraz Olim Thompsonie.

Możliwy rewanż Mariusza Pudzianowskiego z Olim Thompsonem

Czy obaj panowie spotkają się trzeci raz? Są na to spore szanse. "Wojsław Rysiewski (dyrektor sportowy KSW - red.) zadzwonił do mnie i powiedział, że jest taki pomysł. Zapytał, co o tym myślę. Ładnie o tym myślę. Pomiędzy nimi jest nieskończona historia. Oliver ma szacunek do Mariusza, bo obaj panowie wywodzą się ze strongmanów. Bez żadnego hejtu, bez żadnego podgryzania. Z Mariuszem nawet nie ma sensu pójść w tę stronę, bo panowie mają do siebie szacunek" - przekazał menedżer Oliego Thompsona, Ernest Ivanda.