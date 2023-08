Walka wieczoru była dosyć wyrównana, bo trudno było mówić o jakiejś wielkiej dominacji któregoś z zawodników, jednak Luque okazał się nieco lepiej przygotowany na rywala , niż ten był na niego. Luque w wymianach mógł imponować szybkością , dzięki czemu trafiał częściej i z większą celnością niż dos Anjos. W kontekście kart sędziowskich kluczowe okazały się także obalenia, któych w tej walce zaliczył łącznie 5. Dos Anjos odpowiedział jednym, w trakcie zrywu w 5. rundzie, to było jednak za mało, by wygrać. Po 25 minutach sędziowie jednogłośnie zdecydowali o wygranej Luque.

UFC Vegas 78. Efektowny nokaut i rzadkie poddanie

We wcześniejszych walkach karty głównej godny zapamiętania będzie z pewnością nokaut Khalila Rountree na Chrisie Daukausie . W drugiej rundzie Routree idealnie wyczekał moment i wyprowadził błyskawicznego lewego prostego , który posłał rywala na matę. Tam Amerykanin dopełnił formalności i po ciosach w parterze zmusił sędziego do przerwania pojedynku. W drugiej najważniejszej walce tej gali Cub Swanson wypunktował Hakeema Dawodu , z kolei Iasmin Lucindo w ładny sposób, bo trójkątem rękami, poddała Polyanę Vanię w pojedynku w kategorii słomkowej.

Bardzo ciekawe rzeczy działy się także w karcie wstępnej. Fani mogli obejrzeć rzecz wręcz w pewnym stopniu historyczną, bo bardzo rzadko występującą w oktagonie UFC. Da`Mon Blackshear poddał Jose Johnsona tzw. "twisterem". Jak wyliczyli eksperci, to był dopiero trzeci raz, kiedy komuś udało się skutecznie zastosować tę widowiskową technikę i wygrać dzięki niej walkę. Ta trwała niespełna cztery minuty, a Blackshear po dwukrotnym obaleniu rywala w końcu zdołał odpowiednio popracować w parterze, by znaleźć się w pozycji pozwalającej na dopięcie twistera. To mu się w końcu udało i Johnson był zmuszony odklepać.