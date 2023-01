Dwóch czołowych europejskich lekkich spotka się na XTB KSW 78!

Do starcia w czubie kategorii lekkiej w europejskim MMA dojdzie podczas gali XTB KSW 78. Roman Szymański (16-6, 4 KO, 3 Sub), były pretendent do tytułu mistrzowskiego i numer trzy rankingu najlepszych zawodników tej kategorii wagowej, przywita w okrągłej klatce prawdziwego specjalistę od nokautów, Raula Tutarauliego (31-6, 21 KO, 3 Sub). Do pojedynku dojdzie 21 stycznia w hali Netto Arena w Szczecinie.