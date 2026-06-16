Duże konsekwencje po walce u Trumpa. Długo go nie będzie. Już informują

Ilia Topuria stracił w nocy z niedzieli na poniedziałek status niepokonanego. Jego rekord pogorszył się na 17-1. O tę "jedynkę" postarał się Justin Gaethje. Amerykanin miał swoją chwilę chwały. Przetrwał trudną drugą rundę, a po czterech stało się jasne, że w wieku 37 lat po raz pierwszy zostanie pełnoprawnym mistrzem UFC. Zdobył pas wagi lekkiej. Dla Hiszpana była to pierwsza obrona i od razu nieudana. Wcześniej dzierżył tytuł w kategorii piórkowej.

"El Matador" pisał w mediach społecznościowych, że w pierwszej rundzie stracił widzenie na prawe oko, a w drugiej na lewe.

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Spodziewano się, że może mieć złamany oczodół. Dziennikarz Angel Garcia Muñiz przekazał w nocnym programie "El Partidazo" w radiu COPE, że właśnie tak się stało. Dwa złamania kości na szczęście są bez przemieszczenia. Zawodnik spędził "długą i trudną noc" w szpitalu, rano mógł wrócić już jednak do hotelu.

Jak poinformował Muñiz, obejdzie się bez operacji, ale odpoczynek będzie liczony w "miesiącach". Żurnalista powiedział o trzech "z bólami głowy". Nie należy się więc spodziewać Topurii ponownie w oktagonie zbyt szybko. Z drugiej strony ma mentalność wojownika, już poprosił niedzielnego rywala o rewanż. Gdy jego team mówił mu "wstaniemy silniejsi", odpowiadał: "ale ja stoję na nogach".

"Taka jest natura tej gry. Chwała i ból idą ramię w ramię. Wyleczę się, odpocznę i wrócę silniejszy, mądrzejszy i znacznie bardziej niebezpieczny" - pisał we wspomnianym poście.

Ilia Topuria Brendan Smialowski East News

Donald Trump w centralnym punkcie, z lewej szef UFC Dana White Chip Somodevilla AFP

Donald Trump i Ilia Topuria podają sobie dłonie ANNA MONEYMAKER AFP





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