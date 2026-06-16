Duże konsekwencje po walce u Trumpa. Długo go nie będzie. Już informują

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Fani Ilii Topurii pewnie czują teraz dużą gorycz, bo ich ulubieniec nie został dopuszczony do piątej rundy main eventu gali UFC 250 na terenie Białego Domu. To właśnie w tak wyjątkowej scenerii gruzińsko-hiszpański zawodnik przegrał po raz pierwszy w karierze. Frustrację kibiców może potęgować fakt, że 29-latek nieprędko wróci na salę treningową i nie zrewanżuje się w najbliżsych miesiącach. Napłynęły nowe informacje.

Ilia Topuria wychodzi z oktagonu z opuchniętą twarzą, asystowany przez zespół; obok Donald Trump w czapce 'USA' wykonuje gest.
Ilia Topuria opuszczający oktagon i Donald Trump - UFC 250ANDREW HARNIK Getty Images

Ilia Topuria stracił w nocy z niedzieli na poniedziałek status niepokonanego. Jego rekord pogorszył się na 17-1. O tę "jedynkę" postarał się Justin Gaethje. Amerykanin miał swoją chwilę chwały. Przetrwał trudną drugą rundę, a po czterech stało się jasne, że w wieku 37 lat po raz pierwszy zostanie pełnoprawnym mistrzem UFC. Zdobył pas wagi lekkiej. Dla Hiszpana była to pierwsza obrona i od razu nieudana. Wcześniej dzierżył tytuł w kategorii piórkowej.

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"El Matador" pisał w mediach społecznościowych, że w pierwszej rundzie stracił widzenie na prawe oko, a w drugiej na lewe.

Gratulacje, Justinie. Powiedziałeś, że zostawisz swój ślad na mojej twarzy… i to zrobiłeś
napisał na Instagramie

Dłuższa przerwa Ilii Topurii. Powrót do treningów najpewniej nie przed wrześniem

Spodziewano się, że może mieć złamany oczodół. Dziennikarz Angel Garcia Muñiz przekazał w nocnym programie "El Partidazo" w radiu COPE, że właśnie tak się stało. Dwa złamania kości na szczęście są bez przemieszczenia. Zawodnik spędził "długą i trudną noc" w szpitalu, rano mógł wrócić już jednak do hotelu.

Jak poinformował Muñiz, obejdzie się bez operacji, ale odpoczynek będzie liczony w "miesiącach". Żurnalista powiedział o trzech "z bólami głowy". Nie należy się więc spodziewać Topurii ponownie w oktagonie zbyt szybko. Z drugiej strony ma mentalność wojownika, już poprosił niedzielnego rywala o rewanż. Gdy jego team mówił mu "wstaniemy silniejsi", odpowiadał: "ale ja stoję na nogach".

"Taka jest natura tej gry. Chwała i ból idą ramię w ramię. Wyleczę się, odpocznę i wrócę silniejszy, mądrzejszy i znacznie bardziej niebezpieczny" - pisał we wspomnianym poście.

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Mężczyzna w sportowym stroju z ręką na piersi stoi na balkonie ozdobionym pieczęcią Prezydenta Stanów Zjednoczonych, patrząc w górę z poważnym wyrazem twarzy.
Ilia TopuriaBrendan SmialowskiEast News
Dwóch mężczyzn w garniturach na pierwszym planie, jeden z nich w białej czapce z napisem USA, otoczeni przez grupę fotografów z aparatami.
Donald Trump w centralnym punkcie, z lewej szef UFC Dana WhiteChip SomodevillaAFP
Mężczyzna w garniturze uściskiem dłoni wita siedzącego w gabinecie prezydenckim polityka, obok nich stoi kolejny mężczyzna, a na biurku znajduje się duży pas mistrzowski.
Donald Trump i Ilia Topuria podają sobie dłonieANNA MONEYMAKERAFP


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