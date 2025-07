Łukasz Brzeski ponownie stanął przed szansą odbudowania swojej pozycji w królewskiej kategorii wagowej. Polak zmierzył się z doświadczonym Ryanem Spannem, który dotychczas toczył boje w wadze półciężkiej, ale tym razem zdecydował się na debiut w najwyższej dywizji. Brzeski przystępował do starcia z dużą motywacją i determinacją, by udowodnić, że zasługuje na miejsce w UFC mimo wcześniejszych niepowodzeń. Dla obu zawodników była to walka o być albo nie być w największej organizacji MMA na świecie.