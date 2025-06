Mateusz Gamrot powrócił do oktagonu UFC po niemal rocznej przerwie, spowodowanej porażką z Danem Hookerem. Polak musiał długo czekać na rywala, ponieważ walki odmówili m.in. Arman Tsarukyan i Benoit Saint Denis , aż w końcu zaakceptowano pojedynek z Ludovitem Kleinem, który nie znajduje się w TOP 15 rankingu.

Jeśli chodzi o sam przebieg starcia, to od pierwszych chwil Gamrot dominował - unikał ciosów, skutecznie sprowadzał rywala do parteru i kontrolował tempo walki. Klein kilka razy trafił celnie, ale nie był w stanie zatrzymać zapasów "Gamera", który próbował poddań i przejmował inicjatywę przez większość czasu.

W drugiej rundzie Biało-Czerwony znów skutecznie obalał i kontrolował przeciwnika w parterze, a w trzeciej obaj wymieniali mocne ciosy w stójce. Na minutę przed końcem Polak ponownie przeniósł walkę do parteru i utrzymał przewagę do końca. Sędziowie jednogłośnie punktowali 30-27 na jego korzyść, co oznaczało pewny i w pełni zasłużony powrót na ścieżkę zwycięstw.