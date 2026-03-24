"W weekend stan Eweliny Woźniak bardzo się pogorszył. Zaczęła odczuwać silne bóle, po konsultacji ze specjalistami torakochirurgii i przeprowadzonych badaniach trafiła do szpitala w Poznaniu i prawdopodobnie czeka ją operacja związana z urazem wewnętrznym" - obwieścił na platformie X Przemek Kosiński.

Ewelina Woźniak walczy o zdrowie. "Podejrzenie rozerwania przepony"

A w drugiej wiadomości dodał ważne uzupełnienie: "Lekarze podejrzewają rozerwanie przepony, która nadal powoduje krwotok wewnętrzny. Wpis za zgodą zawodniczki. Trzymajcie kciuki" - przekazał menedżer.

A oto, jak Interia relacjonowała przebieg walki, która odbyła się 14 marca na gali KSW 116 w Arenie Gorzów. Zwłaszcza jej najbardziej feralny moment: "Zawodniczka z zachodu Europy w pewnym momencie wykonała efektowny rzut, choć w pierwszym momencie wydawało się, że nie będzie miał on większego znaczenia. Prawda okazała się zgoła odmienna i bardzo niebezpieczna dla Woźniak. Już w trakcie przerwy między pierwszą a drugą rundą 'The Mad Queen' poinformowała swój narożnik, że odczuwa duży ból w klatce piersiowej. Wydawało się, że ucierpiały jej żebra".

W tych okolicznościach doszło do zakończenia walki, która formalnie została wygrana przez Dourthe poprzez poddanie w drugiej rundzie. "Tuż po starciu polska zawodniczka przeszła badania, które wykazały powstanie krwiaka w okolicy śródpiersia, częściowo przemieszczonego w okolice opłucnej" - przypomina portal polsatsport.pl.

Bilans walk Eweliny Woźniak to w tej chwili 10 zwycięstw i 4 porażki. Sprawy sportowe w przypadku 32-latki zeszły jednak na dalszy plan. Teraz najważniejsza jest walka o zdrowie, która wkroczyła w bardzo istotną fazę.

