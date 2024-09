Dramat zawodnika KSW. Awantura, potężne ciosy i szybki nokaut

Początkowo rywalem Mateusza Makarowskiego miał być Łukasz Rajewski, ale wypadł z rozpiski na około tydzień przed galą. Ostatecznie wszystko na swoje barki wziął jego młodszy brat Sebastian, który postanowił wyjść do klatki Babilon MMA. "Raju" to były pretendent do pasa KSW w wadze piórkowej. Makarowski z kolei to zawodnik, który zawsze daje efektowne walki, przypadające kibicom do gustu.