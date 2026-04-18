Dramat Polaka, nie będzie hitowej walki w USA. "Rozczarowanie jest ogromne"

Amanda Gawron

Z pewnością nie takich informacji od Jana Błachowicza oczekiwali kibice. Polak 10 maja miał wystąpić na gali UFC 328 w Newark, a jego rywalem po raz kolejny miał być Bogdan Guskov. Niestety tuż przed wylotem do Stanów Zjednoczonych nasz zawodnik przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych fatalne wieści. Jak się okazało, podczas jednego z ostatnich treningów 43-latek doznał bolesnej kontuzji, która uniemożliwi mu starcie z Uzbekiem.

Jan BłachowiczMARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFPAFP

Jan Błachowicz to postać doskonale znana polskim fanom sportów walki. "Cieszyński książę" najpierw błyszczał jako zawodnik KSW, a w 2014 roku podpisał kontrakt z Ultimate Fighting Championship. We wrześniu 2020 roku zdobył mistrzostwo UFC w wadze półciężkiej, a tytuł ten dzierżył aż do października 2021 roku. Ostatnią walkę Polak stoczył w grudniu 2025 roku w Las Vegas podczas gali UFC 323, a jego oponentem był Bogdan Guskov. Ostatecznie sędziowie zdecydowali, że nie są w stanie wskazać triumfatora tego pojedynku, dlatego też podjęli decyzję o ogłoszeniu remisu. Na ponowne starcie panowie nie musieli czekać długo - wkrótce potem przekazano, że Polak i Uzbek ponownie staną do walki 10 maja podczas gali UFC 328.

Ostatnie tygodnie przygotowań do walki z Uzbekiem Błachowicz miał spędzić już w Stanach Zjednoczonych. Zanim jednak wsiadł do samolotu, zdecydował się odbyć jeszcze kilka treningów w ojczyźnie. Niestety, wówczas nie mógł on przewidzieć, jak fatalnie to się dla niego skończy. W sobotę, 18 kwietnia, Błachowicz zaskoczył kibiców, zamieszczając w mediach społecznościowych niepokojący wpis. Jak się okazało, podczas jednego z treningów, tuż przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, 43-latek doznał kontuzji, która niestety uniemożliwi mu występ na majowej gali UFC w Newark.

"Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli. Za tydzień miałem być już w Stanach, a jednak plany musiały ulec zmianie. Wk*******e maksymalne. Sparing, ostatnia runda, niefortunna pozycja i kopnięcie w kolano. Poszła łąkotka. Plan i cel były jasne, dlatego rozczarowanie jest ogromne. To nie koniec! Już działam, żeby jak najszybciej wrócić. Wrócić i skończyć na moich zasadach" - ogłosił na swoim profilu na Instagramie Polak.

Jan BłachowiczRex Features/via ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Jan BłachowiczJASON SILVA / AGIF / AGIF via AFPAFP
Sędziowie orzekli większościowy remis w walce Guskov - BłachowiczIAN MAULEAFP
