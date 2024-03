Dramat gwiazdora UFC. Napadli na jego dom, złodzieje czekali na ten moment

To miał być amerykański sen zakończony happyendem, ale jednak Marlon Vera dnia UFC 299 nie będzie mógł zaliczyć do udanych . Ekwadorczyk wystąpił w walce wieczoru wspomnianego wydarzenia. W walce o pas mierzył się z obecnym mistrzem Seanem O'Malley'em. Ekwadorczyk miał ogromne wsparcie kibiców, bowiem niemalże pół hali w Miami było wypełnione kibicami z Ameryki Południowej.

Pretendent do pasa największy horror przeżył jednak, kiedy wrócił do domu, a jego oczom ukazał się widok rozwalonych drzwi i okradzionego domu. Złodzieje wykorzystali fakt, iż wojownik brał udział w gali UFC i w tym czasie obrabowali jego mieszkanie. - Okradli nas zeszłej nocy. Włamali się do mojego domu. Zabrali nam wiele rzeczy, które kupiliśmy za ciężko wypracowane pieniądze. Tak się jednak dzieje... prawda musi wyjść na jaw - napisał na Instagramie "Chito".

Włamanie do domu Marlona Very

Włamanie do domu Marlona Very / Marlon Vera Instagram / materiały prasowe

To nie pierwszy raz, kiedy rabusie wykorzystują walkę gwiazdy UFC. We wrześniu ubiegłego roku ofiarą podobnego ataku był zawodnik UFC wagi ciężkiej Ciryl Gane. Podczas gdy odbywała się gala UFC w Paryżu, na której Francuz mierzył się z Sergiejem Spiwakiem, do domu gwiazdora wtargnęli włamywacze okradając go na szacowaną kwotę 150 tys. dolarów. Wówczas francuska prasa podawała, że w napaści miały uczestniczyć bliskie osoby, które dokładnie wskazały złodziejom miejsce i godzinę.