Dramat byłego mistrza KSW. Poważne problemy ze zdrowiem. "Przestaję wierzyć"

Marcin Wrzosek przez długi czas był czołową postacią federacji KSW i zawodnikiem, który tytułował się mistrzem tej organizacji. Pod koniec 2016 roku zdobył pas w kategorii piórkowej, ale był jego właścicielem tylko na kilka miesięcy. Od paru lat "The Polish Zombie" bierze udział w galach organizowanych przez freak-fightowe federacje, a przede wszystkim w galach FAME.

Ostatni występ Wrzoska miał miejsce 8 lutego podczas FAME 24. Wziął wówczas udział w turnieju i był jednym z faworytów do zwycięstwa. Ćwierćfinał poszedł zgodnie z myślą byłego mistrza KSW i udało mu się pokonać Pawła Tyburskiego. Jednak zamiast szykować się do starcia półfinałowego, musiał pilnie udać się do lekarzy po tym, co wydarzyło się tuż po walce.

Przytłaczający wpis Wrzoska. Kontynuacja problemów zdrowotnych

W polu walki pojawił się brat Pawła Tyburskiego, Piotr. "Dla żartu" postanowił wykonać rzut Wrzoskiem i powalił go na matę. Zrobił to na tyle niefortunnie, że noga zawodnika podwinęła się i wygięła w nienaturalny sposób. Na twarzy Wrzoska od razu pojawił się grymas bólu i złapał się za kolano. W pierwszej chwili wydawało się, że to może być chwilowy ból, ale sytuacja stała się bardzo poważna i "The Polish Zombie" nie mógł stanąć na tej nodze.

Szybko okazało się, że Wrzosek doznał poważnej kontuzji. Diagnoza postawiona przez lekarzy była jedną z najgorszych, jakie może usłyszeć sportowiec - zerwane więzadło krzyżowe w kolanie. Taka kontuzja wymaga co najmniej półrocznej przerwy, a konsekwencje i tak mogą być poważne. Niestety w przypadku Wrzoska proces leczenia wydłuża się i jak poinformował na swoich profilach w mediach społecznościowych, czeka go kolejna operacja.

"Dla wszystkich pytających, jak kolano, mam złą informację. Niezbędna jest kolejna operacja rekonstrukcji, tym razem więzadeł bocznych, które źle się zrosły, co powoduje dużą niestabilność w kolanie, więc na mój powrót do klatki będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Szczerze mówiąc, przestaję powoli wierzyć, że w ogóle wrócę… A wszystko to przez dwóch idiotów, którym botoks utrudnia myślenie" - czytamy we wpisie na Instagramie. Nie jest więc pewne, czy Wrzoska zobaczymy jeszcze w sportach walki jako czynnego zawodnika.

Piotr Szeliga po przegranej walce z Marcinem Wrzoskiem. FAME MMA 19 INTERIA.TV INTERIA.TV

Marcin Wrzosek w walce z Don Kasjo Karol Makurat/REPORTER East News