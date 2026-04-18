Dramat Błachowicza, a tu takie nowiny. Menedżer potwierdza. To byłby hit

Maciej Brzeziński

Kibice ostrzyli sobie zęby na pojedynek Jana Błachowicza z Bogdanem Guskovem. Polak tuż przed wylotem do Stanów Zjednoczonych poinformował, że doznał bolesnej kontuzji. Kilka godzin później gruchnęły informacje, które mogły zaskoczyć, ale jednocześnie ucieszyć fanów MMA znad Wisły.

MMA. Iwo Baraniewski może zastąpić Jana Błachowicza na gali UFC 328
Jan Błachowicz nie wystąpi na gali UFC 328IAN MAULEAFP

Na 9 maja zaplanowano galę UFC 328 w Prudential Center w Newark. Polscy kibice zacierali sobie ręce na walkę Jana Błachowicza z Bogdanem Guskovem. Byłby to rewanż za pojedynek z gali oznaczonej numerem 323. Wówczas sędziowie orzekli remis.

W sobotę (18 kwietnia) okazało się, że do tej walki nie dojdzie. "Sparing, ostatnia runda, niefortunna pozycja i kopnięcie w kolano. Poszła łąkotka" - przekazał wściekły Błachowicz.

Błachowicz wykluczony z gali UFC. "Następca tronu" ma dać odpowiedź

Kilka godzin później okazało się, że liczba Polaków na gali w Newark może się zgadzać. Błachowicza zastąpić może Iwo Baraniewski. Taką informację za pośrednictwem serwisu X przekazał menedżer Artur Gwóźdź. - Już Iwo dostał propozycję od UFC - odpowiedział jednemu z fanów i podkreślił, że team zawodnika musi podjąć mądrą decyzję. Jaka ona będzie? Musimy uzbroić się w cierpliwość, choć czasu jest niewiele, bo do gali w Newark pozostały 3 tygodnie.

Polak rzuca świat na kolana, nokaut w 28 sekund. Kim jest Iwo? "Coś wyjawię"

Kibice ostatni raz Baraniewskiego widzieli w klatce UFC 21 marca. Wówczas potrzebował niespełna 30 sekund, aby rozprawić się z Austenem Lanem.

Problemem może się okazać zupełnie inna sprawa. Mianowicie 27-latek ma zaplanowane starcie w UFC na 6 czerwca. Na gali w Las Vegas ma zmierzyć się z Billym Elakaną.

Zobacz również:

Mamed Chalidow - KSW
MMA

XTB KSW 117: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Adam Lewicki
Adam Lewicki
Jan Błachowicz zawalczy na gali UFC w grudniuJason SilvaAFP
Jakub Popiwczak: Każdy taki mecz to duża rzecz i trzeba to cenić, ale też twardo stąpać po ziemiPolsat Sport

