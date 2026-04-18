Na 9 maja zaplanowano galę UFC 328 w Prudential Center w Newark. Polscy kibice zacierali sobie ręce na walkę Jana Błachowicza z Bogdanem Guskovem. Byłby to rewanż za pojedynek z gali oznaczonej numerem 323. Wówczas sędziowie orzekli remis.

W sobotę (18 kwietnia) okazało się, że do tej walki nie dojdzie. "Sparing, ostatnia runda, niefortunna pozycja i kopnięcie w kolano. Poszła łąkotka" - przekazał wściekły Błachowicz.

Błachowicz wykluczony z gali UFC. "Następca tronu" ma dać odpowiedź

Kilka godzin później okazało się, że liczba Polaków na gali w Newark może się zgadzać. Błachowicza zastąpić może Iwo Baraniewski. Taką informację za pośrednictwem serwisu X przekazał menedżer Artur Gwóźdź. - Już Iwo dostał propozycję od UFC - odpowiedział jednemu z fanów i podkreślił, że team zawodnika musi podjąć mądrą decyzję. Jaka ona będzie? Musimy uzbroić się w cierpliwość, choć czasu jest niewiele, bo do gali w Newark pozostały 3 tygodnie.

Kibice ostatni raz Baraniewskiego widzieli w klatce UFC 21 marca. Wówczas potrzebował niespełna 30 sekund, aby rozprawić się z Austenem Lanem.

Problemem może się okazać zupełnie inna sprawa. Mianowicie 27-latek ma zaplanowane starcie w UFC na 6 czerwca. Na gali w Las Vegas ma zmierzyć się z Billym Elakaną.

